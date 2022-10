Polémique sur les produits interdits du marché de Noël

La tartiflette, le champagne ou les boules à neige seront interdits cette année. Ils ne seraient pas assez authentiques. Depuis ce mardi matin, la liste des produits interdits sur le marché de Noël fait polémique et a le mérite de faire bondir certains Strasbourgeois : "Toutes ces interdictions, ça devient ridicule" ; "Je rigole pour ne pas pleurer. C'est ça qui est pathétique" ; "La liste m'a un peu étonné ce matin". La tartiflette a été remplacée par une munstiflette, au nom et à la composition plus alsacienne. Champagne, parapluie, pop-corn... ce sont des exemples de produits prochainement interdits sur les étals. Une liste issue d'un mail très sérieux adressé aux commerçants par la municipalité de Strasbourg. Ces vendeurs s'interrogent sur l'étendue des interdictions. Un bol pliable pour animal fera-t-il partie du marché de Noël ou de la boutique de souvenirs située aux abords ? Des questions demeurent aussi sur les produits et leur authenticité. Parmi la vingtaine d'articles interdits ou encore à approuver se trouve le crucifix, un des symboles chrétiens du marché historique de Strasbourg. Celui-ci attire en moyenne près de deux millions de visiteurs. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre