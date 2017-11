La police de Saint-Quentin au service des personnes âgées

Les agressions se multiplient un peu partout en France devant les distributeurs de billets. Une situation qui est d'autant plus observée lorsque ce sont les personnes âgées qui retirent de l'argent. La police de Saint-Quentin dans l'Aisne a donc pris l'initiative d'accompagner ces derniers dans le but de les rassurer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.