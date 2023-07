Policier en détention : la polémique prend de l'ampleur

Il est toujours impossible de déposer plainte au commissariat central de Marseille (Bouches-du-Rhône). Pour cause, des centaines de policiers sont en arrêt maladie pour soutenir leur collègue de la BAC incarcéré et mis en examen pour violence lors des émeutes. Fait rarissime, le directeur général de la Police nationale, lui-même, a condamné cette situation. "De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policer n'a pas sa place en prison", annonce-t-il. Le chef de la Police commente une décision de justice et indigne la gauche. En revanche, ces propos sont bien accueillis du côté syndicat de police à Marseille. "Mes collègues avaient le sentiment d'avoir été lâchés par le plus grand nombre. Mais aujourd'hui, ils sont rassurés", rapporte Eddy Sid, représentant syndical. La polémique est telle que même le ministre de l'Intérieur prend position. Ce lundi matin, son entourage fait savoir que le directeur général de la Police conserve toute la confiance de Gérald Darmanin. TF1 | Reportage N. Gandillot, P. Géli