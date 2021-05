Policier en réanimation après une intervention à Rive-de-Gier : ce qui s'est passé

Un brigadier-chef de 51 ans intervenait à Rive-de-Gier jeudi avec deux collègues. Il a été appelé vers minuit pour du tapage nocturne et des tirs de feux d'artifice. C'est une intervention banale, mais qui a vite dégénéré. Une quinzaine de jeunes se trouvaient dehors et ne respectaient pas le couvre-feu. Mais la situation s'est très vite envenimée. Le groupe a encerclé le brigadier-chef. Ses collègues, quant à eux, ont utilisé du gaz lacrymogène pour tenter de le libérer. Les jeunes ont riposté avec des tirs de projectiles. Le brigadier a été touché à la tête par une bouteille en verre. Blessé, il a perdu connaissance immédiatement et a été transporté en urgence à l'hôpital. Il vient d'être opéré ce vendredi matin, mais se trouve toujours dans un état jugé "sérieux" par ses médecins. Les auteurs des faits sont toujours en fuite. Le parquet de Saint-Étienne vient d'ouvrir une enquête pour violence volontaire envers une personne dépositaire de l'autorité publique.