Policier percuté par une voiture dans l'Essonne : ce qu’il s’est passé

Après Herblay et Champigny-sur-Marne, un policier de Savigny-sur-Orge (Essonne) a été la victime d'un acte de violence. Les faits se sont passés dans la nuit du mardi. Les forces de l'ordre étaient en patrouille, en train de contrôler une voiture qui sortait d'un pavillon. Or, en plein contrôle, le conducteur accélère violemment et percute le policier devant le véhicule. Il s'agit d'un brigadier de 40 ans fortement expérimenté qui a été gravement blessé.