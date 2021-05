Policier tué à Avignon : le point sur l’enquête

L'assassin du policier de 36 ans tué par balles à Avignon (Vaucluse) est toujours en cavale. Il aurait pu profiter de cet instant, où les autres policiers présents sur place pratiquaient un massage cardiaque sur leur collègue qui venait d'être mortellement touché, pour s'échapper. Pour l'heure, des dizaines d'enquêteurs sont activement à la recherche de cet individu. Depuis ce jeudi matin, la police judiciaire et la police scientifique sont sur la scène de crime. Ils interrogent les riverains qui ont pu assister au drame et font des prélèvements dans le but de trouver le moindre indice qui permettrait de remonter la trace de l'assassin. Tôt ce matin, une personne a été interpellée et mise en garde à vue. Celle-ci aurait participé à la transaction et c'est elle qui aurait acheté la drogue. Son audition devrait permettre aux enquêteurs d'en savoir davantage sur l'identité du meurtrier.