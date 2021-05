Policier tué à Avignon : l'enquête s'accélère

Dimanche soir vers 22h30, des interpellations ont eu lieu sur l'autoroute A9 dans le cadre du meurtre du policier Eric Masson à Avignon (Vaucluse). Celles-ci se déroulaient à un péage de Remoulins, qui n'est qu'à une vingtaine de kilomètres d'Avignon. Le suspect présumé semblait se rendre vers le sud en direction de l'Espagne. Au péage, un véhicule de police a bloqué par l'arrière la voiture du tireur présumé et un autre par devant. "Ils ont été interpellés avec beaucoup de professionnalisme par les agents de la police judiciaire", explique Bruno Bartocetti, syndicat SGP Unité Police. Quatre personnes se trouvaient à bord du véhicule : le tireur présumé et son complice, le chauffeur ainsi qu'une femme, la sœur de l'un des interpellés. Ce sont des personnes connues des services de police. Depuis le meurtre, c'est un énorme travail de renseignements et de recueils de témoignages qui a été entrepris. D'après certaines informations, c'est dans une cave d'une cité d'Avignon que le tueur présumé et son complice se seraient cachés depuis mercredi.