Policier tué à Avignon : ses collègues confient leur douleur

Rassemblés en haut des marches du commissariat d'Avignon, les policiers sont en communion, entre frères d'arme, autour d'un seul prénom : Eric. A 36 ans, le policier tué laisse derrière lui une compagne et deux enfants de cinq et sept ans. Une perte immense qui affecte aussi l'ensemble de la grande famille de la police. Ce vendredi matin, les collègues de la municipale en uniforme viennent se recueillir devant l'autel improvisé à la mémoire d'Eric Masson. Dans le commissariat, il était aimé de tous. L'enquêteur Yann Combe le voyait au quotidien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrivait pas à parler sans être submergé par l'émotion : "C'était quelqu'un de respectueux et de respecté". Entre ces murs, le soutien de la population reste essentielle pour surmonter le traumatisme. Une cellule psychologique a été ouverte dans le commissariat pour ceux qui en ont le plus besoin. Dimanche, plusieurs rassemblements sont prévus à l'appel des syndicats de police pour honorer une dernière fois la mémoire de leur frère d'arme.