Policière agressée au couteau près de Nantes : le suspect est décédé

L'agression a eu lieu à 10h du matin. Un homme poignarde à plusieurs reprises une policière municipale. Âgée d'une quarantaine d'années, la victime serait blessée à la jambe, au bras et à la main. Son pronostic vital est engagé. L'assaillant prend la fuite au nord de Nantes (Loire-Atlantique). Sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre, le lieu de l'agression, écoles et commerces sont immédiatement fermés pour assurer les recherches. Le suspect armé et dangereux aurait volé l'arme de service de sa victime. Son véhicule a été retrouvé accidenté à proximité. Finalement retrouvé en début d'après-midi, l'homme au "un profil hybride, radicalisé et malade psychiatrique très lourd" est mort, selon une source proche du dossier.