Comment les policiers de la BAC apprennent-ils la conduite spécialisée ?

Le stage de conduite spécialisée sur le circuit automobile de Loire-Atlantique n'est pas obligatoire pour les policiers de la BAC, brigade anti-criminalité. Mais il s'avère indispensable pour ne pas prendre de risque lors d'une course-poursuite. En effet, pour pouvoir conduire une voiture puissante sur la voie publique, il est important de travailler ses réflexes tout en restant prudent. En moyenne, un policier sur deux réussit les épreuves. Et pour ceux qui ont échoué, tout est à refaire.