Policiers tués, l'hommage de la nation

Trois cercueils et l'émotion de toute une profession réunies en mémoire de Manon, Paul et Steven, tués dimanche dernier dans l'exercice de leur fonction. La Marseillaise raisonne, Emmanuel Macron vient de s'entretenir longuement avec les familles endeuillées. Autour de lui, CRS, policiers nationaux et municipaux, pompiers... ensemble pour cet hommage national. La plus jeune d'entre eux, Manon, 24 ans, sortait de l'école de police. Paul, 25 ans, allait être papa dans quelques mois. Steven, 25 ans aussi, était père d'un enfant d'un an. Un autre hommage leur est rendu à Cambrai (Nord), où deux d'entre eux ont grandi et étudié. Dans la foule des amis et des proches, l'incompréhension domine. Toute la semaine, les habitants de Roubaix (Nord) ont fleuri l'entrée du commissariat où travaillaient les victimes. Leurs collègues, encore choqués par une disparition aussi soudaine, prennent la parole anonymement pour respecter leur devoir de réserve. Ces quinze dernières années, douze membres des forces de l'ordre sont décédés dans des accidents de la route similaires au drame de dimanche dernier. TF1 | Reportage B. Christal, M. Debut, B. Auger