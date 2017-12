Les politiques saluent la mémoire de Johnny Hallyday

Pendant plus de 40 ans, le rockeur Johnny Hallyday a marqué la vie politique française. Après l'annonce de sa disparition, de nombreuses personnalités politiques lui ont rendu hommage. "Il est un élément de notre patrimoine national", a déclaré François Hollande. Sur les réseaux sociaux, Manuel Valls et Marine Le Pen ont salué sa mémoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.