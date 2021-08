Pollen d’ambroisie : des innovations pour limiter sa prolifération dans la Drôme

Pour plus d'un million de Français, c'est le cauchemar de l'été. Le pollen de l'ambroisie, plante envahissante originaire d'Amérique du Nord, déclenche de sévères allergies. Philippe de Goustine, président de l'association "Stop ambroisie", est devenu sa cible après s'être installé dans la Drôme, département le plus touché du pays. Ces dix dernières années dans l'Hexagone, le nombre de personnes qui en sont allergiques a doublé . Avec la mairie, Philippe recense les plants d'ambroisie et contacte le propriétaire. Dans les faits, la réglementation est très peu respectée. La plante prolifère aux bords des champs, mais aussi dans le lit des rivières où la terre est remuée, permettant aux graines dans le sol de remonter à la surface. Alors quid de la solution ? À Génissieux, on opte pour les moutons qui dévorent la plante et ne laissent derrière eux que la tige. À défaut de brebis, l'ambroisie peut être arrachée à la main, de préférence avant sa floraison. Pour les abords des champs, le traitement à disposition des agriculteurs est généralement mécanique et peu coûteux.