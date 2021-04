Pollens et allergies : des indicateurs au rouge

Vous l’avez peut-être ressenti. Depuis quelques jours, tous les indicateurs sont au rouge. Et dans les cabinets d’allergologues, les rendez-vous s’enchaînent car les pollens sont de retour, et avec eux, des symptômes caractéristiques. "On éternue, on mouche, on a mal à la tête (...) ça gratouille un peu dans la gorge", décrit une Limogeaude. Dans un pollinarium, l’étude de la floraison permet de prévoir le début de la saison allergique en fonction des essences d’arbres. Après le noisetier ou le frêne, c’est actuellement le bouleau qui pose problème. Une dissémination des pollens favorisée par la météo de ces derniers jours. Mais grâce à un nouvel accessoire apparu avec la crise sanitaire, certains ont, semble-t-il, trouvé la parade : un masque et des lunettes. S’il existe des traitements, il y a aussi de précieux conseils à suivre. Le docteur Christine Bertin recommande, entre autres, d’éviter de faire sécher le linge dehors. Dans tous les cas, les allergies n’ont pas fini de faire parler d’elles. Aux pollens d’arbres vont bientôt s’ajouter les graminées dont la saison commence tout juste.