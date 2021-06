Pollution sur la plage de Solaro

Comme une cicatrice sur la plage de Solaro (Haute-Corse) où dimanche soir, des milliers de galettes d'hydrocarbures s'échouent. Dès ce matin, les pompiers sont à la manœuvre. Avec des pelles et des seaux, les boulettes de fioul sont ramassées et le sable est tamisé. L'enquête, elle, continue. "Il y a des prélèvements qui sont en cours. On aura les résultats probablement dans la journée", explique François Ravier, préfet de la Haute-Corse. Pour des vacanciers venus de Normandie, impossible d'accéder à la mer. "C'est assez embêtant de réserver des vacances, d'arriver ici puis de ne pas pouvoir aller à la plage", explique un vacancier. Conséquences: des vacances gâchées pour les touristes, la colère pour les élus de la région et celle d'un responsable de paillote, qui vient d'ouvrir son établissement il y a quelques jours. Si la plus grande nappe d'hydrocarbure repérée ce week-end dérive à plus de quinze kilomètres des côtes corses, hélicoptères et drones vont continuer à surveiller les plages de la côte est de l'île. La menace de plaque résiduelle pourrait à nouveau souiller le littoral.