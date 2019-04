Pollution aux particules fines : trois départements bretons en alerte rouge

Les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère font face depuis le 19 avril 2019 à un pic de pollution de l'air aux particules fines. La qualité du vent a été notée de 8/20 dans ces trois départements bretons. Il est conseillé de limiter ses efforts tant que l'alerte rouge n'est pas levée. Une situation qui surprend les habitants de Brest. Ils ne sont pas habitués à respirer de l'air pollué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.