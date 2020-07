Pollution aux pesticides : Tautavel privé d'eau potable depuis plus d'un mois et demi

A Tautavel (Pyrénées-Orientales), l'eau du robinet est impropre à la consommation depuis 50 jours. Le réseau a été contaminé par des pesticides. Pour boire, cuisiner ou se laver, les Tautavellois doivent utiliser des bouteilles distribuées par la mairie. Cette dernière travaille actuellement sur un dispositif permettant de filtrer l'eau et de retenir efficacement les pesticides. Les 870 habitants du village devront encore attendre douze jours avant de pouvoir utiliser l'eau du robinet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.