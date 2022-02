Pollution : collecte de pneus dans les fermes

Guillaume Leroux nourrit ses vaches laitières tous les matins avec un mélange bien défini. Sur une dizaine d'années, pourtant, trois vaches sont mortes justement à cause de ce mélange. Des bouts de ferrailles glissés à l'intérieur ont perforé leur estomac. Le problème vient des pneus qui maintiennent la bâche qui protège le maïs. Une pratique répandue partout dans l'Hexagone et qui provoque la mort de 30 000 bovins chaque année. Pour mettre un terme à ce "génocide", une récolte à prix cassé a été lancée sur tout le territoire. Une aubaine pour les éleveurs comme Jean-Michel Laforce. La récupération des pneus lui coûte 200 euros, trois fois moins cher qu'en temps normal. Chaque jour, une quinzaine d'agriculteurs déposent sa cargaison. Cette collecte, commencée il y a un an et demi, durera cinq ans au total et c'est un grand succès. Les pneus usés sont recyclés, mais comment les remplacer ? Guillaume a trouvé une alternative : les sacs de jute. Dans quelques mois, ces boudins auront remplacé tous les pneus. La fin d'une pratique dangereuse et polluante. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette