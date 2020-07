Pollution de l'air : la métropole de Lyon souhaite interdire les véhicules polluants

Comme chaque année, les départs en vacances sont synonyme de bouchons, de chaleur et de pollution. Pour lutter contre cette dernière, la métropole de Lyon est passée à la circulation différenciée. D'après Bruno Bernard, président EELV de la métropole de Lyon (Rhône), il s'agit d'une mesure d'anticipation. Les voitures les plus polluantes sont ainsi interdites de circulation. Cette mesure suffit-elle à réduire l'apparition de pics de pollution ? Quelles autres dispositions ont été prévues ?