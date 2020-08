Pollution sur l'Aisne : de nombreux poissons retrouvés morts

Cette journée est marquée par le cri du cœur des habitants des bords de l'Aisne. Depuis dimanche, les pêcheurs ramassent des milliers de poissons morts, asphyxiés par un nuage de boue. Carpes, brochets, sandres... leur récupération est devenue une course contre la montre à Challerange (Ardennes). Une enquête devra déterminer les causes exactes de cette pollution. Toutefois, les autorités ont affirmé qu'il n'y a aucun risque de contamination de l'eau potable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.