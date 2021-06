Pollution en Corse : des barrages flottants pour protéger le littoral

Des plaques d'hydrocarbures accrochées à la roche, des amas visqueux qui se mélangent aux posidonies... 48 heures après l'arrivée de galettes de fioul à Bonifacio, le nettoyage continue. Mauvaise surprise ce jeudi matin pour les équipes du parc marin. Tout porte à croire que la faune est touchée. Sur l'eau, la Marine nationale a placé des barrages flottants afin de sécuriser des zones fragiles et très poissonneuses. "Si la pollution rentre dans l'étang, c'est mortel pour toute la faune et la flore", explique un membre. Sur la plage de Balistra, les pompiers sont également mobilisés pour ratisser le sable. Marc, loueur de kitesurfs et de canoës, a dû arrêter son activité. Plus loin, à Rondinara, l'une des plus belles plages de Corse, les vacanciers ont dû changer leurs habitudes. Après nettoyage, la situation sur les plages de Porto-Vecchio s'améliore. La plupart d'entre elles sont rouvertes depuis midi.