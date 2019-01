La pollution lumineuse fait l'objet de nouvelles règles

À la tombée de la nuit, les lumières éclairent les villes. Mais parfois, celles-ci restent allumées jusqu'au petit matin et ce, même dans des immeubles et des commerces inanimés. Un gaspillage et une pollution réduits par l'émission de nouveaux arrêtés, obligeant certains lieux à éteindre leurs lumières. L'éclairage public n'est pas concerné par ces mesures. Quant à l'ensemble de ces nouvelles règles, elles s'appliqueront dès le 1er janvier 2021. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.