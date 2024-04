Pollution, pesticides, résidus : faut-il filtrer son eau ?

C'est peut-être un geste anodin pour vous, mais pour Ntoyi, boire l'eau du robinet est devenu presque impossible. "Ça a un goût un peu chloré", dit-il. Il a donc acheté cette carafe filtrante pour 65 euros, et il change son filtre chaque mois pour six euros : "j'ai moins l'impression de boire un médicament, c'est un goût beaucoup plus neutre, plus doux". Des carafes comme celle-ci, il en existe des centaines de modèles, de toutes les tailles. Leur promesse, réduire le chlore et les traces d'impuretés grâce à une cartouche filtrante. Et si vous souhaitez un filtrage encore plus performant, il existe l'osmoseur. Lionel, lui, a choisi d'installer un modèle à 800 euros sous l'évier de sa cuisine. L'appareil se branche directement sur ses canalisations. Comme les carafes filtrantes, l'osmoseur enlève évidemment le chlore et certains pesticides, mais ce n'est pas tout. Vous avez une membrane d'osmose inverse qui va filtrer les métaux lourds, les résidus de plastique, les résidus de médicaments et puis une bonne partie des minéraux qui ne sont pas utiles et qui vont encombrer l'eau. TF1 | Reportage E. Drouillac, A. Chomy