Pologne : les premiers camps de réfugiés se remplissent

Ils ont fui leur pays en urgence sans savoir où aller avec pour seul bagage le strict minimum. Dans une gare transformée en centre de secours, l'inquiétude se lit sur chacun des visages. A quelques kilomètres de là, un couple et son bébé de cinq mois ont encore du mal à réaliser qu'ils ont tout quitté. "Il y avait des explosions, des tirs de roquettes. Je sais que certains sont allés se réfugier dans le sous-sol en sécurité. On dirait que c'est ça maintenant notre vie", raconte le jeune père de famille. Côté ukrainien, devant le poste-frontière de Dorohusk, les files d'attente ne cessent de s'allonger. La Pologne accueille sans condition tous les Ukrainiens, mais le contrôle des papiers peut prendre cinq à six heures. Ces réfugiés craignent pour leur vie et n'ont pas d'autre choix. "Bien sûr que j'ai peur, parce que l'armée russe est très forte. Mais nous aussi on a beaucoup d'hommes", lance un passant. A pied ou en voiture, un peu plus de 100 000 Ukrainiens, majoritairement des familles, ont déjà traversé la frontière. Par ailleurs, les autorités polonaises se disent prêtes à accueillir près d'un million de réfugiés. TF1 | Reportage A. Basar, A. Bourdarias