Pologne : les touristes affectionnent les églises en bois

A Cracovie, les églises en bois font partie du quotidien des Polonais. On en compte 1 600, certaines font même partie du patrimoine de l'Unesco. Elles surprennent les visiteurs par leurs structures et leurs formes diverses . Ce qui surprend le plus les spécialistes, ce sont les techniques utilisées par les architectes de l'époque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.