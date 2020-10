"Poly", un film d'aventures et une invitation à préserver les animaux

Une petite fille qui sauve un poney de cirque maltraité et qui part à l'aventure. C'est ce que raconte "Poly", une série culte diffusée dans les années 60. La version film, réalisée par Nicolas Vanier, va certainement plaire aux enfants et rappeler de bons souvenirs aux plus anciens. En effet, le réalisateur affirme avoir une vraie compassion pour le poney martyrisé et enfermé. Cet animal est alors sur tous les plans dans ce long métrage. C'est un film d'aventures qui invite à préserver la nature et les animaux. Il sort ce mercredi au cinéma. Lors du tournage l'été dernier, huit poneys différents ont joué le rôle de Poly. Ils doivent accomplir un certain nombre de prouesses et chacun d'entre eux a sa spécialité. Si certains sont des doublures, d'autres, plus espiègles, n'ont pas manqué d'impressionner la jeune actrice Elisa de Lambert. D'ailleurs au début, elle allait les voir tous les week-ends pour s'habituer à eux.