Polynésie : les secrets des vahinés

Parmi les emblèmes de la Polynésie, il y a les plages de sable fin, les reliefs torturés, les bleus des lagons et surtout les vahinés. Elles pratiquent le Ori tahiti. C'est la danse polynésienne, un déhanché unique au son pénétrant des percussions. Et pouvoir les contempler est un spectacle vibrant qui produit toujours beaucoup d'émoi. Vahiné signifie femme, mais elles ne sont pas que des danseuses. Elles transportent leur histoire dans des tableaux vivants qui racontent leur passé aux spectateurs comme un livre animé de leur culture traditionnelle. Cette transmission est au cœur de la culture des Polynésiens et cela commence dès le plus jeune âge. Chaque mercredi après-midi, des petites filles âgées de trois à cinq ans viennent apprendre le Ori tahiti à l'école élémentaire de Tuterai Tane, à Pirae. Activité quotidienne, la danse est physique et très technique, mais ça ne procure que du plaisir. Et ces petites vahinés vont aussi apprendre à construire leur propre costume avec des accessoires tout en végétal. De mille couleurs offertes par la nature.