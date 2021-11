Polynésie : plongée avec les dauphins à Tahiti

Ils sont une trentaine à vivre ici. Un groupe de grands dauphins qui mesurent jusqu'à quatre mètres et qui peuvent peser plus de 400 kg. Ils y trouvent de quoi se nourrir, se protéger des prédateurs et jouer. Ils attirent les plongeurs du monde entier qui viennent s'immerger ici pour pouvoir les observer. Rangiroa est le plus grand atoll de la Polynésie française. Un aquarium naturel avec des lagons turquoise et l'océan Pacifique riche en espèces sous-marins. Aujourd'hui, ce groupe de plongeurs est venu dans l'espoir de voir les dauphins. Un rêve d'enfant qu'il n'est jamais certain de réaliser. À peine dans l'eau, ils aperçoivent deux silhouettes. Ces grands dauphins sont au rendez-vous et ne sont absolument pas étonnés ni effrayés par la présence des humains qui peuvent prendre tout leur temps pour les contempler. Des sensations indescriptibles dont chacun se souviendra. Chaque jour, 200 plongeurs viennent profiter de ces richesses sous-marines. Mais il va falloir rester raisonnable pour une plongée responsable. "Il ne faut pas oublier que ces animaux vivent dans leur monde qui est le leur", rappelle Pamela Carzon, biologiste marine.