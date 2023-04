Pomme de terre, de la racine à l'assiette

Quand le lilas fleurira, les pommes de terre, tu planteras. La pomme de terre est le légume le plus consommé dans l'Hexagone. Elle a supplanté le chou, on en mange environ trente kilos par an et par habitant. Chez nous, il existe 200 variétés reconnues. Thierry joue la sécurité en cas de maladie et ajoute une variété résistance à sa collection. Pour protéger ses cultures face aux maladies, Thierry plante ses pommes de terre aux quatre coins du potager. Avant toute plantation, il faut préparer la terre. Le jardinier creuse un sillon de cinq centimètres de profondeur, des rangées espacées de 70 centimètres. La récolte se fera à la fin du mois d'août. Pour garder la patate, on va faire une recette de crispy potatoes. Après avoir précuit les pommes de terre, Sandrine les coupe en deux. Elle étale de l'huile d'olive, ajoute du parmesan en couche assez généreuse et dispose les pommes de terre côté chaire sur le fromage. Une pincée de sel, de poivre, encore un peu d'huile d'olive, et le tour est joué. On enfourne pour 25 minutes de cuisson à 210 degrés. Il ne reste plus qu'à déguster, c'est délicieux. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, T. Lagoutte