Pommes de terre : le bon goût de la primeur de l'Île de Ré

Un vent marin et des terres sablonneuses, ce sont des conditions idéales pour cultiver le trésor de l'Île de Ré, la pomme de terre primeur. C'est une patate de petite taille, récoltée avant maturité. Un producteur et son équipe sont en pleine période de récolte avec des méthodes artisanales. De faibles quantités sont disponibles à partir du mois d'avril seulement. C'est ce qui fait la rareté de cette pomme de terre d'appellation d'origine protégée (AOP), mais aussi son prix, huit euros environ le kilo. Sur les étals du marché de La Flotte-en-Ré, c'est le produit phare le plus apprécié des vacanciers. Toutes les recettes sont possibles, mais à choisir, le chef Christopher Trémine préfère une version froide. Au menu, une salade de pommes de terre façon piémontaise aux fruits de mer. C'est une recette tout en finesse, pour montrer que la pomme de terre nouvelle peut être gastronomique. Mais pas de panique, une simple mayonnaise et quelques crudités suffiront pour la sublimer. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Brousseau