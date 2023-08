Pommes de terre, les prix flambent et ça va durer

La pomme de terre est l'un des champions de l'inflation. Sur le marché de Mons-en-Barœul (Nord), son prix a augmenté de 65 centimes en un an. La hausse est difficile à avaler pour les clients. Et c'est comme ça dans tout l'Hexagone. Le prix du filet de 2,5 kilos, par exemple, a bondi de 47% depuis janvier. Les vendeurs n'ont pas vraiment le choix. La pomme de terre est plus chère, car elle est plus rare. À cause de la sécheresse de l'année dernière, les rendements d'un producteur de Bourbourg (Nord), ont été très faibles. Les pommes de terre se sont vendues rapidement ; aujourd'hui, il n'a plus de stock. Résultat, la tonne de ce produit s’écoule deux fois plus cher sur le marché. Et cela ne va pas s’arranger, car la plantation a pris un mois de retard à cause de la pluie. La situation inquiète le gérant d'une friterie. Il achète déjà ses frites fraîches plus cher qu'à son installation il y a deux ans. Il a connu une hausse de quinze centimes au kilo. Par conséquent, il a augmenté ses prix de 10%. Il pourrait aller encore plus loin si la hausse se poursuit. La majorité de ses clients comprennent et sont prêts à dépenser plus pour ce produit incontournable de la région. TF1 | Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili, T. Chartier