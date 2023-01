Pommes : l’appel à l’aide des producteurs

En pleine campagne sarthoise, ces deux hectares de vergers vont bientôt disparaître. Une décision difficile pour ces producteurs, installés depuis cinq générations dans la région. Eric et sa sœur, Lise, n'ont pas d'autre choix que d'arracher cette parcelle, plantée par leur grand-père dans les années 90. "C'est un mal nécessaire pour pouvoir arrêter l’hémorragie. Aujourd'hui, on perd de l'argent sur des vergers comme ça, donc, la seule solution c'est de les arracher", explique Lise. En 20 ans, le pays a déjà perdu la moitié de ses vergers. Ici, la hausse des coûts de production est en cause. Augmentation du prix des engrais, de l'emballage ou de l'électricité, produire un kilo de pommes coûte un euro au lieu de 80 centimes auparavant. Cela ne rapporte plus. Chaque année, cette exploitation récolte 6 000 tonnes de pommes. Une moitié est exportée, l'autre se retrouve en grandes surfaces. Aujourd'hui, ces producteurs, comme l'ensemble de la filière, souhaitent une hausse du prix de 20 centimes du kilo. Samedi, un peu partout dans l'Hexagone, ils se mobiliseront pour défendre leur profession et leur avenir. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche