Pompiers : ces jeunes qui s'engagent

A 17 ans, Maeva rêve d'être marin-pompier à Marseille (Bouches-du-Rhône). Elle porte bien la tenue, car elle suit une formation tous les samedis après-midi pour se préparer à son futur métier. Apprendre à se servir du matériel et découvrir les différents équipements de feu, cet été, tout cela prend un autre sens pour la jeune Marseillaise. Elle a hâte d'être opérationnelle pour pouvoir partir sur le terrain. "Ça fait plaisir d'aller éteindre un feu", confie-t-elle. Pour les marins-pompiers qui se déplacent régulièrement sur les incendies du sud-est durant les mois d'été, c'est un partage nécessaire. La transmission d'un engagement de plus en plus important. Maeva regarde les images des feux de cet été d'un œil évidemment inquiet, mais cela renforce ses convictions. "Ce sont des images graves. Dans quelques années, ça peut être pire, et que s'il n'y a pas assez de pompiers, on ne pourra pas réussir à tout éteindre", explique-t-elle. Dès la rentrée de septembre, Maeva reprendra le chemin de l'école des jeunes marins-pompiers en même temps que ses cours en terminal. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar