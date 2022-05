Pompiers cherchent volontaires

Il ne porte pas l'uniforme, mais il est prêt à partir en intervention. Ce mercredi, il s'agit d'un exercice pour ce pompier volontaire. Le reste du temps, Thierry Lozac'h est agent hospitalier. Il a des semaines bien chargées et il doit faire des sacrifices dans sa vie personnelle. Mais cet engagement depuis 25 ans, a du sens à ses yeux. "J'ai besoin d'aider la population, c'est une passion avant tout", confie le sergent-chef Thierry Lozac'h, sapeur-pompier volontaire de Landerneau (Finistère). Cette caserne, comme tous les centres d'incendies et de secours dans l'Hexagone, ne fonctionnerait pas sans eux. Il y a là-bas, 51 pompiers volontaires pour seulement cinq professionnels. Il n'y a aucune différence, ni dans leurs missions, ni dans leur évolution. Les accidents de la route, les feux de forêt, les sauvetages en mer et en montagne, leurs interventions sont de plus en plus fréquentes alors qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils lancent alors une campagne de recrutement pour un objectif de plus de 50 000 pompiers volontaires. TF1 | Reportage S. Chevallereau, P. Géli, P.F. Watras