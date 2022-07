Pompiers épuisés, ils se confient

Les pompiers de Gironde et de Dordogne travaillent main dans la main. Sur la base arrière, côté logistique, il y a une jeune femme de 22 ans, bénévole, volontaire. Le reste du temps, elle est violoniste professionnelle. "Dans la musique, on peut aider à soigner des gens. Les pompiers c'est l'aide à la personne. Par rapport au soin à la personne, il y a un lien", témoigne-t-elle. "On part le matin à 7h et on revient le lendemain à 7h. Mais ce n'est pas garanti de finir à l'heure", ajoute-t-elle. Dans un poste de contrôle, des pompiers, infirmiers et médecins, savent mieux que d'autres la fatigue de leurs collègues, qui s'accumule depuis huit jours. "Ils sont bien entraînés et ils ont de bonnes conditions physiques, mais la répétition et la durée suscitent beaucoup d'endurance", explique André Mazzini, médecin colonel. Pour les aider, on retrouve d'anciens pompiers professionnels qui reprennent le terrain pour combattre les flammes. Comme tous les matins, ces pompiers déploient leur stratégie au pied de l'église avant de partir sur le front à quelques kilomètres. TF1 | Reportage F. Ménage, G. Vuitton