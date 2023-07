Pompiers et habitants démunis face aux flammes en Grèce

Le sol encore fumant, pulvérisateur à la main, cet habitant de Loutraki (Grèce) tente d’éteindre les dernières flemmes devant sa maison sauvée de peu par les pompiers. Mais la surface ravagée par les feux est trop importante. Les pompiers ne peuvent pas intervenir partout. À Loutraki, là où les incendies sont encore importants, l’objectif des pompiers est d’empêcher à tout prix les reprises de feu, même les plus petites. On arrose bien là où tout a brûlé pour éviter de passer une nouvelle nuit comme la précédente. Une équipe de pompier a été mobilisée à l’Ouest d’Athènes. À travers des routes sinueuses et avec une visibilité réduite, ils tentent de se frayer un chemin jusqu’au feu. À quelques kilomètres de là, pour les habitants, c’est la course contre la montre. Les pompiers mettent parfois plusieurs heures avant d’arriver. Depuis ce matin, un balai incessant de Canadair continue de larguer des milliers de litres d’eau. Les vents tourbillonnants attisent les flammes et font craindre aux pompiers des prochaines heures difficiles. TF1 | Reportage J. Quancard, D. Pires, S. Roland