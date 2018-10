Les pompiers lancent une campagne de sensibilisation contre les appels abusifs

Les pompiers sont sur tous les fronts pour porter secours à la population. Des accidents de la route aux feux, en passant par des blessures anodines, ils sont sollicités à toute heure. Mais souvent, ceux-ci se déplacent pour rien. La plupart du temps, suite à un appel, plus personne n'est sur les lieux lorsqu'ils arrivent. Chaque année, plus d'un million d'appels d'urgence sont traités et 10 à 15% sont jugés abusifs. Les Sapeurs Pompiers de Paris en reçoivent plus de 120 000. Malgré un filtrage, certains réussissent à passer. Dans les prochains jours, une campagne de sensibilisation sera menée, via les réseaux sociaux, pour dénoncer ces coups de fil farfelus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.