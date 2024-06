Pompiers, maires... comment ils aident les habitants

Tôt, ce vendredi matin, une équipe de secouristes est revenus nettoyer le sous-sol d'une maison. Dans la nuit, les sapeurs-pompiers du département ont effectué 68 interventions liées aux intempéries, près d'une vingtaine à Drouges. "On va sécher, on va essayer de nettoyer au mieux pour rendre ça agréable et confortable", lance le lieutenant Antoine Pilet, chef adjoint du centre d'incendie et de secours La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Dans le petit bourg, le calme est revenu. En mairie, une cellule de crise a été organisée dans la nuit pour localiser les besoins. Ce vendredi matin, les élus font le point. La salle communale a été touchée elle aussi. Avec son adjoint, Madame le Maire prend les photos pour le dossier d'assurance, ce n'est pas la première fois, mais cet épisode violent a davantage marquée les esprits. À Drouges, on prévoit de prendre la mesure des événements, l'entretien des cours d'eau environnant est particulièrement pointé du doigt. TF1 | Reportage E. Plantard, O. Cailler