Pompiers volontaires, tellement essentiels dans nos casernes

Un pompier professionnel pour dix pompiers volontaires. C’est bien simple, les 36 centres de secours en Corrèze ne pourraient pas être opérationnels. Depuis quinze ans, Franck Bourbouze, cadre et chef de centre à Lapleau (Corrèze), fait partie des pompiers volontaires. Apprendre ce vendredi matin que sa société va être davantage indemnisée pour le libérer est une satisfaction pour lui. C’est au centre de traitement d’appel de Tulle (Corrèze) que les volontaires capables de rejoindre en cinq minutes les casernes sont notés sur une carte. Ceci dit, il n’est pas sûr que l’annonce d’une rémunération plus élevée suscite les vocations. Par ailleurs, en milieu rural comme au centre de secours d’Égletons (Corrèze), les pompiers volontaires sont très souvent des agriculteurs. Et pour eux, il n’est pas prévu d’indemnisations. Les pompiers volontaires touchent entre huit et dix euros de l’heure. La majorité d’entre eux réclament aujourd’hui des formations, notamment au feu de forêt. TF1 | N. Chiesa, C. Sebire