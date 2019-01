Pont-d'Ouilly : des fèves dédiés à Johnny Hallyday dans les galettes des rois

La dégustation des galettes de rois a commencé lors de l’Épiphanie. À Pont-d'Ouilly, dans le Calvados, certains boulangers ont rendu hommage à Johnny Hallyday en utilisant des fèves comme la guitare, la moto ou encore le perfecto. Une idée rock'n roll qui a séduit les fans des chanteurs et les collectionneurs. Certains ont même commandé les figurines en porcelaine sans la fameuse galette des rois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.