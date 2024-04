Pont de Baltimore : les opérations de déblaiement ont commencé

C'est le tout début d'un processus inédit par son ampleur et sa nature : le retrait des débris d'un pont de 800 mètres de long, partiellement effondré sur un navire. À Baltimore, les opérations commencent timidement avec l'ancrage des barges dans le lit de la rivière. Elles serviront au démantèlement de sections énormes, jusqu'à plus de 3 000 tonnes. Mais d'ici-là, il faudra d'autres moyens de levage. La grande grue de la côte Est des États-Unis est annoncée sur place pour dégager l'accès au port totalement à l'arrêt depuis l'accident de mardi dernier. À bord du porte-conteneurs Dali, des experts des gardes-côtes américains mesurent les dégâts sur la structure du bateau. Il y a des enquêteurs du NTSB également. Ils sont chargés de faire la lumière sur la cause de la catastrophe et de récupérer les enregistreurs du bord. Selon les données, jusqu'au bout, l'équipage a tenté d'éviter la collision. Cet accident a fait deux morts et quatre disparus. Ces derniers sont considérés tués, eux aussi. TF1 | Reportage O. Santicchi