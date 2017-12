Pont-de-Beauvoisin : une marche blanche est organisée en hommage à Maëlys

Cela va faire quatre mois que la famille de Maëlys vit avec le poids de l'incertitude. Son ravisseur et meurtrier présumé a été mis en examen, mais continue de nier les faits. Pour ne pas l'oublier, sa famille effectuera une marche blanche à Pont-De-Beauvoisin. Ils porteront une banderole où sera écrit :"Prise d'otage, la vérité pour Maëlys". Cette marche se terminera devant la salle des fêtes où elle a disparu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.