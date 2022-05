Pont de l’Ascension : Bison Futé voit rouge sur les routes

Entre Lyon et Valence, sur l'A7, certains prennent déjà la route ce mercredi matin. Il aura fallu dépasser Valence pour les premiers ralentissements comme un avant-goût des difficultés qui attendent les automobilistes en ce week-end prolongé. Certains ont préféré devancer les bouchons, quitte à raccourcir leur nuit. Une famille a même fait le choix de partir dès hier soir avec un arrêt dans la nuit : "j'ai posé une journée, mon mari ne travaillait pas, puis mes enfants n'avaient pas d'école". Cette fois c'est reparti, direction Fréjus. Les gros bouchons devraient débuter dès ce mercredi après-midi, car la journée est classée rouge dans le sens des départs, tout comme la journée de demain. Il ne faut pas hésiter à prendre son mal en patience : "c'est un petit plaisir partagé, s'arrêter, prendre une petite pause, tous ensemble en famille". L'appel du grand air est le plus fort, d'autant que le soleil est attendu sur une grande partie de l'Hexagone, notamment en fin de semaine. Il faudra ensuite malheureusement reprendre la route. La journée de dimanche est classée noire dans le sens des retours TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel