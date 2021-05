Pont de l'Ascension : chacun sur la ligne de départ

Le premier train du matin est en provenance de Paris. A peine le pied des voyageurs posé sur le quai marseillais, ils ont comme un sentiment de liberté. Pour certains, le programme du jour est déjà tout trouvé. En théorie, le long week-end de l'Ascension commence ce mercredi soir, mais il y a ceux qui n'ont pas attendu pour prendre le départ. Après un long voyage, beaucoup prennent un moment sur le parvis pour respirer et contempler Marseille. Parmi les visites à faire, direction du Vieux-Port avec son ombrière et son marché aux poissons aux sons des accents. Pour un couple venu de Vichy (Allier), le dépaysement est garanti. A en voir la foule qui se presse pour voir les îles du Frioul, cette parenthèse est la bienvenue. "Même si les bars et les restaurants ne sont pas encore ouverts, déjà de s'aérer et changer d'air, on est ravi", témoigne une passante. Il ne reste plus qu'à prendre la mer et des bains de soleil tant que c'est possible, en essayant d'oublier que dans quelques jours il faudra déjà penser au retour.