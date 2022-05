Pont de l’Ascension : comme un air de vacances !

Les premiers chanceux ont déjà les pieds dans l’eau. À Cabourg (Calvados), le soleil attend les vacanciers ce week-end et certains en profitent avec un peu d’avance. André et Anne viennent du Loiret. Ce mardi matin, ils se laissent guider par l’air marin. "Il n’y a rien de prévu, on part se promener, manger dans un bon restaurant et voir un peu ce qui se passe", nous confie André. Du côté des commerçants, tout est prêt pour accueillir les touristes qui s’annoncent nombreux. "On n’attend que ça ! Cabourg bouge et c’est très agréable", lance l'un d'entre eux. Comme un air de vacances dans les boutiques de bord de mer. Les serviettes de plage sont de sortie, tout comme les cartes postales. Un peu plus loin, dans un café-restaurant, quinze salariés seront sur le pont pour assurer un service continu. C’est l’un des plus gros week-ends de l’année. Les enfants sont impatients et s’échauffent déjà dans le sable normand. On ressort les pelles et les râteaux ce week-end pour s’entraîner avant les châteaux de sable de cet été. TF1 | Reportage A. Vieira, A. Coulon