Pont de l’Ascension : les campings font le plein

Un poisson grillé, vue sur mer, puis une sieste au soleil. Voilà un plaisir réservé par ce couple. Ils n'ont pas attendu pour s'évader et ils comptent bien en profiter. Planche à voile, canoë, spectacle magnifique offert par les vagues... le programme est rempli. Ce mardi dans le camping "Les criques de Porteils" à Argelès-sur-Mer, de nombreux emplacements sont encore libres. Mais dès jeudi, tous les mobil-homes sont complets. Selon le manager Victor Raspaud, l'annonce présidentielle a déclenché l'éclair des réservations et c'est un beau départ. Mais qui dit début de saison dit également grands travaux de printemps. Du côté de "Le Front de mer", en 31 ans de gestion de camping, cette saison a été attendue comme aucune autre. "Les lignes du téléphone sonnaient et on en a eu même de la région qui sont venus. Ça fait chaud au cœur parce que malgré tout, on a du monde qui va arriver", a témoigné Joëlle Faille, la directrice. Et déjà, les espoirs portent sur les week-ends de Pentecôte avec la réouverture des piscines et terrasses.