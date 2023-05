Pont de l’Ascension : on en profite déjà !

Valises en mains, ces touristes de la Haute-Savoie viennent juste d'arriver à Pornic. Ce couple est venu passer quelques jours dans la région. Sur la plage, il y a encore peu de monde encore. Mais c'est le moment préféré de Sidiane et de Frédéric pour contempler l'océan : "C'est tranquille et agréable, tout ce qu'on aime à cette heure-là. Il n'y a personne". Plus bas, malgré une mer basse ce matin, cet Anglais a décidé de commencer son week-end par une sortie en paddle. "Quand il fait beau comme ça, il n'y a pas de vagues, je ne tombe pas", confie-t-il. Pendant ce temps, dans le centre de Pornic, quelques promeneurs arpentent les quais. Sous le regard du château, certains se laissent tenter par une terrasse. Pour les restaurateurs, les jours à venir sont prometteurs. Le "Quai 34" s'attend notamment à être complet jusqu'à dimanche. À Pornic, le pont de l'Ascension s'annonce déjà estival comme un avant-goût des grandes vacances. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel