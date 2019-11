Pont de Mirepoix-sur-Tarn : quelles sont les causes de l'effondrement ?

Dès l'annonce de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, plusieurs questions se sont posées sur les causes de ce drame. À l'aide d'un drone, les gendarmes ont essayé d'éclaircir les circonstances de l'incident. Au sol, les enquêteurs préparent une modélisation en 3D des lieux. Une étape importante pour déterminer le déroulement des faits et l'origine de l'accident. D'après le maire de la commune, des camions très chargés passaient souvent sur le pont. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.