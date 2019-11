Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : les pompiers s'activent pour retrouver d'éventuels disparus

A la mi-journée, une personne était portée disparue ce lundi après l'effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn. Il s'agirait du chauffeur du camion qui se trouvait sur le pont au moment du drame. Environ 80 pompiers, des plongeurs et une brigade cynophile s'activent pour retrouver d'éventuels disparus. A ce stade de l'enquête, l'on ne peut encore affirmer si le passage du poids lourd est la cause première de ce drame, qui a fait au moins un mort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.