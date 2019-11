Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : un camion de 50 tonnes mis en cause

Le poids maximum autorisé à emprunter le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn est de 19 tonnes. Pourtant, le jour de l'accident, un camion de 50 tonnes, qui transportait des engins de chantier, s'y est engagé. La structure s'est effondrée au moment de la traversée. Le conducteur du poids lourd était un chef d'entreprise se trouvant à 600 mètres du pont. Cet accident suscite à la fois de l'incompréhension et de l'amertume chez les riverains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.